Bergama’da orman yangını

Bergama ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bergama ilçesi Kozluca Mahallesi’nde ormanlık alanda bugün saat 12.15 sıralarında yangın çıktı. Bölgede dumanların fark edilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 2 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile yangına müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarının iyiye gittiği bildirildi.