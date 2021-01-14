Bergama’da bir kişinin üst aramasında ve evinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi

İzmir’in Bergama ilçesinde, bir şahsın üst aramasında ve evine yapılan baskında, satışa hazır hale getirilmiş çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuya geçit vermiyor. Maltepe Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde ring görevi yapan emniyet güçleri, hakkında istihbarat çalışması yapılan Ö.D. isimli şahsı durdurdu. Şahsın üst aramasından, 1’er gram olarak satışa hazır metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ardından Cumhuriyet Savcılığının kararının ardından şahsın evinde de aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda yine; 1’er gram halinde ayarlanmış satışa hazır metamfetamin maddesi, paketlemede kullanılan 154 adet şeffaf kilitli poşet, hassa terazi ve suç niteliği taşıyan iki adet kama ele geçirildi. Ö.D., emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bergama Cezaevine gönderildi.