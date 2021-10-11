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Berber koltuğunda silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da berberde tıraş olurken silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.

Asayiş 11.10.2021, 18:28
Berber koltuğunda silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da berberde tıraş olurken silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi’nde berber dükkanında tıraş olan B.Y. (27), cezaevi arkadaşı T.G.’nin (27) silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan B.Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, T.G. olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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