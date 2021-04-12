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Berber, dükkanında ölü bulundu

Turgutlu’da berber olarak çalışan Mustafa Esmerkol kendi dükkanında ölü bulundu.

Asayiş 12.04.2021, 12:49
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Berber, dükkanında ölü bulundu

Turgutlu’da berber olarak çalışan Mustafa Esmerkol kendi dükkanında ölü bulundu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Akçakmak Yolu üzerinde kendine ait berber dükkanı işleten ve zaman zaman dükkanda kalan Mustafa Esmerkol’dan haber alamayan çevredeki esnaflar durumdan şüphelenerek polise bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri polis kontrolünde dükkanın kapısını açtı ve şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Şahsın cenazesinin İzmir Adli Tıp Kuruma gönderilerek kesin ölüm nedenini tespit edileceği öğrenildi.
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