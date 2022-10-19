Benzinlikten çıkan cipi fark geç fark edince kaza yaptı

Sarıyer’de benzinlikten çıkan cipi son anda fark eden kurye, yere savruldu. Kurye yaralanırken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Sarıyer Maslak Ahi Evran Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DHB 554 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Bayram Yıldırım, benzinlikten çıkan cipi son anda fark edince kaza oldu. Bir anda yere düşen kurye, yaralandı. Motosikletinden düşen sürücünün yardımına cip şoförü ve çevredekiler koştu. Yaralı kurye, Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kuryenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.