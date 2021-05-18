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Benzinle sobayı yakmak isterken canından oluyordu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kişi benzinle yaktığı sobada meydana gelen parlama sonucu çıkan yangında dumandan etkilenerek hastanelik olurken, 2 katlı ev küle döndü.

Asayiş 18.05.2021, 21:55
Benzinle sobayı yakmak isterken canından oluyordu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kişi benzinle yaktığı sobada meydana gelen parlama sonucu çıkan yangında dumandan etkilenerek hastanelik olurken, 2 katlı ev küle döndü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 5820 no’lu sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde çıktıgeldi. Edinilen bilgiye göre, N.S. evinde benzinle sobayı tutuşturmak istedi. Bu esnada sobada meydana gelen parlama neticesinde evde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm evi saran yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında dumandan etkilenen N.S., olay yerindeki ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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