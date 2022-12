Benzinle çatıya çıkan kişiyi polis ikna etti

Konya’nın Akşehir ilçesinde yurtta kalan çocuğunun zor koşullar altında olduğu gerekçesiyle girdiği bunalım sonucu 2 katlı binanın çatısına benzin şişesiyle çıkan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edildikten sonra aşağıya indirildi.

Olay, Akşehir Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan iş yerlerinin bulunduğu 2 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, O.K., yurtta kalan çocuğunun zor koşullar altında olduğunu gerekçe göstererek 2 katlı binanın çatısına elinde benzin şişesiyle çıkarak intihar girişiminde bulundu. O.K.’yi gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis, intihar etmek isteyen şahsın yanına çıkarken, itfaiye ekipleri de bina önüne gerdikleri branda ile önlem aldı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri O.K., ile bir süre görüşmesinin ardından ikna oldu, çatıdan alınarak aşağıya indirildi. O.K., sağlık kontrolünün ardından ekip aracına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.