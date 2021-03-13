Bensu Narlı’yı göğsünden tek el ateş ederek öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Milas ilçesinde erkek arkadaşı tarafından silahla göğsünden tek el ateş edilip vurularak öldürülen 23 yaşındaki Bensu Narlı’nın katil zanlısı Serhat K. Milas Adliyesine sevk edildi.

Milas ilçesi Burgaz Mahallesi’nde annesi ile birlikte oturan Bensu Narlı’yı (23) dün akşam saatlerinde silah ile göğsünden tek el ateş ederek öldürdüğü ileri sürülen katil zanlısı Serhat K. olaydan sonra kaçmıştı. Katil zanlısı olaydan sonra E.D. isimli arkadaşının evine gitmiş, oradan da araç ile kaçarken Söke yolu üzerinde yakalanmıştı. Serhat K. yakalanmasının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Katil zanlısı burada alınan ifadesinin ardından akşam saatlerinde Milas Adliyesi’ne sevk edildi. Katil zanlısına yardım ve yataklık yaptığı belirlenen E.D. isimli arkadaşı da gözaltına alındıktan sonra sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

Çelik yelek giydirildi

Katil zanlısı Serhat K. ve olaydan sonra kendisine yardım ve yataklık ettiği öğrenilen arkadaşı E.D., Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü binasından adliyeye sevk edilişi sırasında üzerlerindeki çelik yelek dikkat çekti. Her iki şüpheli de üzerlerine beyaz çelik yelek giydirilirken, motorize ekipler de bina çevresinde ve ilçe çıkışına kadar eşlik etti.

Olayın geçmişi

Serhat K., annesi ile birlikte yaşayan kız arkadaşı Bensu Narlı’nın evine konuşmak içini gitti. Yanında getirdiği silahını kapıda bırakan katil zanlısı, Bensu Narlı ile konuşmasının ardından kapıda bıraktığı silahını alarak Bensu Narlı’nın kalbine tek el ateş ederek ölümüne sebep oldu. Serhat K., olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra Milas-Söke karayolu üzerinde gözaltına alındı.