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'Beni zor durumda bıraktılar, ben üç gündür uyku uyumuyorum'

Eskişehir’de hurda toplayarak geçimini sağlayan Zeliha Akbulut, üç tekerlekli motosikletinin çalınmasının ardından hırsızlara seslenerek, “Ben paramı çöpten kazanıyorum, zor şartlarda çalışıyorum. Üç gündür uyku uyuyamıyorum Allah rızası için motorumu bana geri getirsinler” dedi.

Asayiş 17.01.2022, 10:32 17.01.2022, 10:35

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Ocak'ı 13 Ocak'a bağlayan gece saat 00:35'te gerçekleşti. Zeliha Akbulut'a ait, Eskibağlar Mahallesi Kumlubel Sokak'ta park halinde bulunan, 26 AEL 235 plakalı üç tekerlekli motosiklet, kimliği henüz belli olmayan bir şahıs tarafından çalındı. Sabah saatlerinde motosikletini yerinde göremeyen Akbulut, polis ekiplerine olayı ihbar etti. Yaşanan hırsızlık anları, sokakta bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

“Motoru bana geri ödemem şartıyla patronum almıştı”

Motosikleti çalınan Zeliha Akbulut, evini geçindirebilmek için bina temizliğinin yanı sıra hurda topladığını belirtti. Patronunun kendisine geri ödemek kaydıyla bu motosikleti almasında yardımcı olduğunu aktaran Akbulut, “Bana bu motoru patronum aldı. Ortak aldık motoru, belli bir bölümünü ben verdim, yarısından fazlasını da ona ödemem şartıyla patronum aldı. Kolum rahatsızdı ve ayaktan fren olmadığı için motoru ben kullanamıyordum. Buraya park ediyorduk. Depom burada, etrafta kameralar var ve güvenli diye arkadaşım motoru buraya koymuş. Gitti, çalındı motor, yok. Sabah bir geldim, motor yerinde yok. Arkadaşları aradım acaba onlar mı aldı diye, sonra aklıma geldi motorun anahtarları ve ruhsatı bende. Sonra karakola gittim, müracaat ettim” diye konuştu.

“Üzüntüden üç gündür uyku uyuyamıyorum, Allah rızası için motorumu geri getirsinler”

Yaşadığı talihsiz olay nedeniyle gözyaşlarını tutamayan Akbulut, motosikletini çalan hırsızlara seslendi. Zor şartlarda para kazandığını, motosikleti çalındığından beri uyuyamadığını ifade eden Akbulut, “Motorumu kim aldıysa lütfen, Allah rızası için getirsin. Ben çok zor şartlarda para kazanıyorum. Lütfen istiyorum motorumu geri. Motorumu bana geri versinler, benim onu ödeyebilecek bir durumum yok. Motorum olmazsa ben onun parasını ödeyemem. Lütfen, Allah rızası için motorumu geri getirsinler bana. Beni zor durumda bıraktılar, ben üç gündür uyku uyumuyorum. Sırtımda yaralar çıktı, yazık değil mi bana? Ben çöpten kazanıyorum paramı, yazık değil mi? İnsansa, Allah rızası için getirsinler motorumu. Davacı olacağım. Motorumu bana geri getirsinler, zor şartlarda para kazanıyorum. Zor imkanlarda, soğukta çalışıyorum. Ellerime bak. Her yerim yara bere içinde. Üzüntüden üç gündür uyku uyuyamıyorum. Allah rızası için motorumu bana geri getirsinler lütfen” diye çağrıda bulundu.

'Beni zor durumda bıraktılar, ben üç gündür uyku uyumuyorum'

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