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Belen’de evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Hatay’ın Belen ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi çaldıkları eşyalarla yakalandı.

Asayiş 02.08.2022, 11:37
Belen’de evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Hatay’ın Belen ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi çaldıkları eşyalarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarımazı Mahallesi’nde meydana gelen iki ayrı ikamet hırsızlığı olayının şüphelilerinin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameraları ve yapılan detaylı parmak izi çalışması sonucu şüphelilerin F.S., Y.A. ve C.B.O. olduğu tespit edildi. 3 şüpheli evlerinde gözaltına alındı.

Şahısların ikametleri ve dört ayrı ikamette yapılan aramada, 2 adet klima motoru, 1 adet davlumbaz, 1 adet ankastre fırın, 1 adet ankastre ocak, 1 adet bulaşık makinesi ele geçirildi.

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