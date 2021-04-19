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Belediye otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Mersin’de yolun karşısına geçmeye çalışan 44 yaşındaki Rahime Taşaalan, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş 19.04.2021, 12:43
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Belediye otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Mersin’de yolun karşısına geçmeye çalışan 44 yaşındaki Rahime Taşaalan, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, R.A. yönetimindeki 33 AK 32 plakalı Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı yolcu otobüsü, merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Rahime Taşaalan’a çarptı.

Kazada otobüsün altında kalan 3 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yemek şirketinde çalıştığı öğrenilen kadının cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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