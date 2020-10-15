Belediye otobüsü kazasında şoför yaralandı
İZMİR'İN KONAK İLÇESİNDE BELEDİYE OTOBÜSÜ, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SEBEBİYLE ETON SÜTUNLARI ÇARPTI. KAZADA OTOBÜS ŞOFÖRÜ YARALANDI.
İzmir’in Konak ilçesinde alt geçitteki beton sütunlara çarpan belediye otobüsünün şoförü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza saat 04.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf K. (36) idaresindeki 35 SE 323 plakalı belediye otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu alt geçitte bulunan beton sütunlara çarptı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otobüs şoförü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Yusuf K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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