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Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE AİT YOLCU OTOBÜSÜ İLE ÖZEL BİR OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA İKİ KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 01.08.2020, 20:28
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Adana’nın Kozan ilçesinde Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Tepecikören Mahallesi Tepecikören Kozan Yol Kavşağında meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen Büyükşehir Belediyesi’ne ait 01 B 0810 plakalı yolcu otobüsü ile Mustafa Ş. (50) idaresindeki 31 AAF 704 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Emine Bakar (40) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri ise kaza yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu trafiğe kontrollü olarak akışını sağladı. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturmayı başlattığı kaydedildi.
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