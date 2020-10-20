banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Polis dezenfektan sordu ama...
Polis dezenfektan sordu ama...
Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor
Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor
Bilal Erdoğan'dan Kampçı gençlere sürpriz...
Bilal Erdoğan'dan Kampçı gençlere sürpriz...
Toplu taşımalarda virüs denetimi
Toplu taşımalarda virüs denetimi

Belediye işçisi, içinde 31 bin lira olan cüzdanı yetkililere teslim etti

BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN, DÜRÜST PERSONELİNİ MAKAMINA DAVET EDEREK ÖDÜLLENDİRDİ.

Asayiş 20.10.2020, 11:23
2
Belediye işçisi, içinde 31 bin lira olan cüzdanı yetkililere teslim etti

İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde görevli Yusuf Çelik, park temizliği yaptığı sırada içinde 31 bin TL değerinde nakit ve evrak olan cüzdan buldu. Çelik, sahibine ulaşılması için cüzdanı İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezine teslim etti.

İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde görev yapan 50 yaşındaki Yusuf Çelik, bu sabah Atatürk Anıtı arkasında bulunan parkta rutin temizlik çalışmalarını yaptığı sırada, bir bankın arkasına düşmüş cüzdan olduğunu fark etti. Cüzdanı alan Çelik, içerisinde kimlikle birlikte toplam 31 bin TL değerinde nakit ve evrak bulunan cüzdanın sahibine ulaşılması için amirlerine bilgi verdi.

Park Bahçeler Müdürlüğü şefiyle birlikte Belediye Merkez binaya gelen dürüst işçi, cüzdanı sahibine ulaşılması için Çözüm Merkezi çalışanlarına teslim etti.

Belediye Başkanı Alper Taban, dürüst personelini makamına davet ederek ödüllendirdi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 20 Ekim 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:14
Öğle 12:54
İkindi 15:53
Akşam 18:24
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3