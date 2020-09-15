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Belediye ekiplerine tüfekle karşılık veren 3 kardeş ikna edildi

KAYSERİ’DE KARDEŞ OLDUKLARI ÖĞRENİLEN VE OTURDUKLARI KAÇAK YAPININ YIKIMINA GELEN BELEDİYE EKİPLERİNE POMPALI TÜFEKLE KARŞILIK VEREN 3 ŞAHIS, YAKLAŞIK 1.5 SAAT SÜREN ÇALIŞMALAR SONUCU İKNA EDİLDİ.

Asayiş 15.09.2020, 13:26
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Belediye ekiplerine tüfekle karşılık veren 3 kardeş ikna edildi

Kayseri’de kardeş oldukları öğrenilen ve oturdukları kaçak yapının yıkımına gelen belediye ekiplerine pompalı tüfekle karşılık veren 3 şahıs, yaklaşık 1.5 saat süren çalışmalar sonucu ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesinde meydana gelen olayda kaçak yapı olduğu tespit edilen ikameti yıkmaya gelen belediye ekipleri, evde oturduğu belirtilen 3 kardeş ile karşılaştı. Evlerinin yıkılacağını öğrenen Muhammed Ç., kardeşleri Ahmet ve Davut Ç., evin çatısına pompalı tüfeklerle çıkarak havaya ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaklaşık 1.5 saat süren ikna çalışmalarının ardından bulundukları çatıdan indirilen ve tüfekleri alınan 3 kardeş, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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