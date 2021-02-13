Belediye başkanına saldırı: 3 yaralı

Bitlis’in Mutki ilçesinde bir grup tarafından bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayan Mutki Belediye Başkanı Nurettin Yol, yanında bulunan oğlu ve koruma polis memuru yaralandı.

Alınan bilgilere göre, olay, saat 13.50 sıralarında ilçe merkezinde meydana geldi. İlçede yapımı devam eden yeni belediye hizmet binasını ziyaret etmek üzere ilçe merkezinden geçen Mutki Belediye Başkanı Nurettin Yol, 10 kişilik bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Kısa sürede büyüyen olayda Başkan Yol ve yanında bulunan oğlu Evrim Emre Yol ile koruma polis memuru E.A aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinden alınan Başkan Yol ve diğer yaralılar, tedavi için Mutki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan Başkan Yol ve diğer yaralıların Bitlis Devlet Hastanesine sevk edileceği belirtilirken, olaya karıştığı belirlenenlerden iki kişinin gözaltına alındığı ve diğer saldırganların yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, gerçekleşen saldırı sonrası ilçeye çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edilerek, ilçenin giriş ve çıkışı kontrol altına alındı.