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Belediye Başkanı 15 Temmuz tören alanında fenalaştı

Tekirdağ’daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarına katılan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, tören alanında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 15.07.2021, 22:51
Belediye Başkanı 15 Temmuz tören alanında fenalaştı
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Tekirdağ’daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarına katılan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, tören alanında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, tören alanında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ani tansiyon düşüşü yaşadığı öğrenilen Başkan Çetin, özel araçla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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