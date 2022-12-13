Belçika’daki Avrupa Parlamentosu ofislerinde arama yapıldı

Belçika polisi, Katar’ın bazı Avrupa Parlamentosu (AP) çalışanlarına ekonomik ve siyasi kararları etkilemek için rüşvet verdiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında AP ofislerinde arama yaptı.

Belçika’da 3 AP üyesi ile AP Başkan Yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili’nin yer aldığı yolsuzluk skandalı kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor. Belçika polisi, bugün AP’nin Brüksel’deki ofislerinde arama yaptı. Son arama, AP çalışanlarının Katar’dan ekonomik ve siyasi kararları etkilemek için rüşvet aldığı iddialarının ardından gerçekleştirilen 20. Arama oldu. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 1 milyon Euro’ya yakın paraya da el konuldu.

Gözaltında bulunan 4 isim, "suç örgütüne katılmak, kara para aklama ve yolsuzluk" ile suçlanıyor.

Katar iddiaları reddediyor

Katar hükümeti ise yolsuzluk skandalına karıştığı yönündeki suçlamaları reddediyor. Katar’ın Brüksel’deki AB temsilciliğinden yapılan açıklamada, "Suçlamaları Doha’daki hükümete bağlamak temelsizdir" ifadeleri kullanılarak ülkenin uluslararası yasa ve düzenlemelerle tam uyum içinde hareket ettiğini vurgulanmıştı.

AP’deki rüşvet skandalı

Belçika’da 9 Aralık’ta yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında başkent Brüksel’de 16 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, Katar’ın AP’nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddia edilmişti. AP’nin 14 başkan yardımcısından biri olan Yunan milletvekili Kaili, İtalyan Articolo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ve Sosyalistler ve Demokratlar Grubundan (S&D) asistan Francesco Giorgi yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Polis tarafından yapılan baskınlarda 500 bin Euro para da ele geçirilmişti.

Kaili Yunanistan’daki partisinden de ihraç edilmişti

8 yıldır Avrupa Parlamentosu üyesi olan Kaili, AP Başkanı Metsola tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Kaili ayrıca AP’deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyeliğinden de uzaklaştırılırken, Yunanistan’ın merkez solundaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) partisinden ihraç edilmişti. Yunan makamları Kaili’ye, eşine ve yakın aile üyelerine ait mal varlıklarını dondurmuştu.