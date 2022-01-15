Belçika’da raylara itilen kadın ölümle burun buruna geldi

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki metro istasyonunda bir erkek tarafından raylara itilen kadın, metronun son anda durmasıyla ölümden döndü.

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Rogier metro istasyonunda dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda istasyondaki sırt çantalı bir adam, metro bekleyen bir kadını raylara itti. Bu sırada durağa gelen makinist, rayların üzerindeki kadını fark ederek acil durum frenini kullandı ve metroyu durdurdu. Ölümle burun buruna gelen kadının yardımına platformdaki diğer yolcular koştu. Kadın, çevredekilerin yardımıyla platforma çıkarılırken, kendisini raylara iten şahıs olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.