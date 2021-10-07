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Belçika’da paniğe neden olan silahlı şüpheli yakalandı

Belçika’nın Courtrai şehrinde görülen ve polisi alarma geçiren silahlı şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Asayiş 07.10.2021, 20:58
Belçika’da paniğe neden olan silahlı şüpheli yakalandı

Belçika’nın Courtrai şehrinde görülen ve polisi alarma geçiren silahlı şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Belçika’nın Courtrai şehrinde silahlı bir kişinin Vives Yüksekokulu çevresinde silahla görülmesi üzerine alarm verilmişti. Okul çevresinde ve sokaklarda özel kuvvetler tarafından güvenlik önlemleri alınmıştı. Kimliği tespit edilen şüphelinin 18 yaşında ve akıl hastası olduğu aktarılmış, tedbir amaçlı okul ve resmi kurumlar tecrit altına alınmıştı.

Bölgede başlatılan geniş kapsamlı polis operasyonu ile Waregen şehrinde de aranan şüphelinin Avelgem şehrinde yakalandığı bildirildi. Polis yetkililerinin ve savcının konuyla ilgili olarak okul binasında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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