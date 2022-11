Belçika’da kadına yönelik şiddet protesto edildi

Belçika’nın Başkenti Brüksel’de kadına yönelik şiddet protesto edildi.

Belçika’nın Başkenti Brüksel’de Mirabal Belçika adını veren platformun çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi kadına yönelik şiddeti protesto etti. “Kadına karşı her türlü şiddete hayır” sloganıyla Mont-des-arts Meydanı’nda bir araya gelen göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlar ve sloganlarla hükümeti kadına karşı şiddet konusunda göreve çağırdı. Bu yıl 20 kadının cinayete kurban gittiği Belçika’da, her 7 kadından birinin şiddet mağduru olduğu ve her gün en az 7 tecavüz vakasının kayıtlara geçtiği ifade edildi. Protestolara destek veren sendika ve dernekler, hükümete Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni uygulamaya çağırdı.

Protestocular, Belçika hükümetinden sokaktaki tacizler başta olmak üzere her türlü şiddet olayına karşı oturumu olmasa bile Belçika’da yargı yoluna başvurma hakkı tanınması, şiddet ve mağduriyetlerde her türlü hafifletme ve sıradanlaştırmaya da engel olunması talep etti. Şiddete uğrayan kadınlar ve çocuklar için acilen yeterli düzeyde koruma evleri açılmasını isteyen protestocular, hükümetten şiddet mağdurlarına fiziki ve psikolojik desteğinin yanı sıra adli ve resmi işlerinde tam anlamıyla destek olunmasını istedi.

Kadına karşı şiddet konusunda ayrıca formasyon ve eğitimlerin arttırılması gerektiğini ve bu nedenle gerek kadınların gerekse mağdurlarla muhatap olan polisler, sağlık personelleri ve ilgili adli ve idari mekanizmalarda görev yapanların yanı sıra vakıf ve derneklerin eğitilmesi gerektiğini aktaran göstericiler, tüm bu çağrıların muhatabının karar alıcı mekanizmalar ve en başta Belçika hükümeti olduğunu belirtti.

Çevreci sendikalar ve sosyalist sendikanın da destek verdiği protestolar yaklaşık 3 saatin ardından olaysız şekilde sona erdi.