Belçika’da "Filistin’e destek" gösterisi düzenlendi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen "Filistin’e destek" gösterisine çok sayıda kişi katıldı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Gösteriye çok sayıda Filistinli, Arap ve yabancı sivil toplum kuruluşları katıldı. Göstericiler ellerinde Filistin bayrakları ve "Özgür Filistin", "İsrail’i boykot", "Filistinli tutsakları unutmayın", "Gazze ablukası suçuna son verin" yazılı pankartlar taşıdı. Gösteride Filistin’in direnişi desteklenirken, İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Gösteri, Avrupa Parlamentosu önünde son buldu.