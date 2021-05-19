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Belarus’ta askeri uçak düştü: 2 ölü

Belarus’ta eğitim uçuşu yapan askeri uçak düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 pilotun fırlatma koltuğunu kullanmasına rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Asayiş 19.05.2021, 16:15
Belarus’ta askeri uçak düştü: 2 ölü

Belarus’ta eğitim uçuşu yapan askeri uçak düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 pilotun fırlatma koltuğunu kullanmasına rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Belarus’un batısında bulunan Baranoviçi şehrinde eğitim uçuşu yapan askeri uçak düştü. Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, pilotların Yak-130 uçağı ile eğitim uçuşu yaptıkları sırada teknik arıza meydana geldiği, iki pilotun kahramanlık örneği sergileyerek yerleşim yeri üzerinde bulunan uçağı şehir dışına yönlendirmeye çalıştıkları belirtildi. Pilotların uçağın binaların üzerine düşmeyeceğinden emin olduktan sonra fırlatma koltuğunu kullandığı, buna rağmen Binbaşı Andrej Niczyparczyk ile Teğmen Mikita Kukanienka adlı 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Liga’daki hava üssünden kalktığı belirtilen eğitim uçağı Baranoviçi’de iki bina arasına düşerken, yetkililerin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.
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