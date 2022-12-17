Belarus’ta apartmanda yangın: 1’i çocuk 6 ölü

Belarus’un başkenti Minsk’teki bir apartmanda çıkan yangında 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Belarus’un başkenti Minsk’te 5 katlı apartmanın ikinci katındaki bir dairede yerel saatle 03.30 sıralarında yangın çıktı. 40 metrekarelik bir dairede başlayan yangın kısa sürede büyürken, bölgeye Belarus Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde binada mahsur kalan 20’den fazla kişiyi tahliye etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahliye edilenler arasında dumandan zehirlenen 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Yangında 1’i çocuk 6 kişinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı. Belarus Soruşturma Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, ölenlerden 3’ünün dumandan zehirlendiği, diğerlerinin de vücudunda yanıklar tespit edildiği belirtildi. 70’ten fazla kurtarma ekibinin yanı sıra 20’ye yakın itfaiye aracının görev aldığı söndürme çalışmaları, sabah saatlerine doğru tamamlandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.