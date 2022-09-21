Belaruslu turistten 6 gündür haber alınamıyor

Belarus’tan tatil için Alanya’ya gelen 56 yaşındaki turist, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastaneden ayrıldıktan sonra kendisine bir daha ulaşılamadı. Hastaneden ayrılarak bir esnafın telefonundan eşine otele geleceği yönünde mesaj atan turiste 6 gündür ulaşılamıyor.

Belarus’un Minsk şehrinde tatil için Eylül’ün 12’sinde Alanya’ya gelen 56 yaşındaki Valary Harbun ve Larysa Lappo çifti ilçedeki bir otele yerleşti. 13 Eylül’de oteldeki havuz başında rahatsızlanan Valary Harbun, ambulans ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tetkikleri yapılan Harbun’un doktorları epilepsi testi için bir gün hastanede kalması gerektiğini söyledi. Bir gece hastanede kalan Harbun, eşinin otele gitmesinin ardından tek başına hastaneden ayrıldı. Bir esnafa giderek yanında telefonunun olmadığını söyleyen Valary Harbun, esnafın telefonu ile eşine sesli mesaj atarak hastaneden ayrıldığını ve otele döneceğini söyledi.

Hastaneden ayrılan ve hiçbir eşyası yanında olmayan adama ulaşılamıyor

14 Eylül’de hastaneden ayrılan ve eşine gönderdiği sesli mesajın ardından kendisine bir daha ulaşılamayan 56 yaşındaki Harbun’dan o tarihten bu yana haber alınamıyor. Eşinden aldığı sesli mesajın endişelenerek hastaneye geri giden Larysa Lappo, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Belarus Fahri Konsolosu Fatih Akın ile birlikte resmi işlemleri çözen Larysa Lappo, bir an önce eşine ulaşmak istiyor.

Eşinin yanında pasaport, cep telefonu, kimlik gibi hiçbir eşyasının bulunmadığını ifade eden Larysa Lappo, “Davranışları normaldi. 13’ünde havuz başında rahatsızlandı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gittiğinde doktorun isteğiyle hastaneye yatırıldı. Hastaneye gittiğimizde bir kaç saat sonra kendine geldi. Doktoru epilepsi testi için bir gün hastanede kalması gerektiğini söyledi. Bir geceyi orada geçirdik. Ben otele geri geldim. Bir gün sonra sabah erkenden tekrar yanına gittim. Her şey normal olarak ilerliyordu. Öğleden sonra ben otele geri geldim. 15.30 -16.00 sıralarında bir numarasını bilmediğim bir telefondan bana mesaj attı ve otele tekrar geleceğini söyledi. Bunun üzerine endişelenerek tekrar hastaneye gittim. Hastaneye gittiğimde eşim orada değildi. Otele de dönmemişti. Kayıp olarak her yere başvuru yaptım” dedi.