Belaruslu aktivistler, Machulishchy Hava Üssü’nde dronla keşif yaptı

Belarus Güvenlik Güçleri Derneği (BYPOL), başkent Minsk dışındaki Machulishchy Hava Üssü’nde dronla keşif yaptığı anlara ait görüntüleri paylaştı. Dronun Beriev A-50 tipi erken uyarı uçağının üstüne iniş yaptığı görüldü.

Belarus Güvenlik Güçleri Derneği (BYPOL), Belarus’un başkenti Minsk’in dışındaki Machulishchy Hava Üssü’de dron ile keşif yaptığı anlara ait görüntüleri paylaştı. Dronun hava üssünde bulunan Beriev A-50 tipi erken uyarı uçağının radarının üstüne iniş yaptığı görüldü. Tüm askeri tesislerin tamamen güvenli olduğu iddia edildiğini aktaran BYPOL, yayınlanan görüntüler ile askeri tesislerdeki gerçek durumun aslında farklı olduğunu ifade ederek, "2 hafta boyunca Belarus partizanları, bir mağazadan satın alınan sivil insansız hava araçlarını kullanarak Machulishchi Hava Üssü’nde havadan keşif gerçekleştirdi” dedi.

Machulishchy Hava Üssü’ne dron saldırısı düzenlendiği iddia edilmişti

Belaruslu hükümet karşıtı aktivistler, 27 Şubat’ta Machulishchy Hava Üssü’nde bulunan Rusya’ya ait Beriev A-50 tipi erken uyarı uçağına İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etmişti. Söz konusu saldırı ne Rusya ne de Belarus tarafından doğrulanmamıştı.

BYPOL’un lideri Aliaksandr Azarov yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının planlanmasının birkaç ay sürdüğünü ve "partizanların" gelecekte daha fazla eylem gerçekleştirmeye çalışacaklarını söylemişti. Azarov, "Belarus topraklarında Rus işgalcilere karşı ve yasadışı bir şekilde iktidarı ele geçiren (Devlet Başkanı) Lukaşenko’nun cani rejimiyle savaşımızı sürdürmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Belaruslu muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya’nın danışmanlarından Franak Viacorka ise, saldırıya iki Belaruslu "partizanın" karıştığını belirtmiş, İHA’ların Beriev A-50 uçağının radar anteni ve aviyonikleri de dahil olmak üzere ön ve orta kısımlarına zarar verdiğini söylemişti.