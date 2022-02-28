Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmede, Belarus’taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı.
Belarus sınırında Rusya’ya ait ambulans konvoyu görüntülendi
Ukraynalı bir vatandaş, Rusya’ya ait ambulans konvoyunu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi.
Asayiş 28.02.2022, 23:57
Ukraynalı bir vatandaş, Rusya’ya ait ambulans konvoyunu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi.
Rusya, Ukrayna’da ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Ukraynalı bir vatandaş, 8 adet ambulanstan oluşan konvoyu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi. Ambulanslarda yaralı Rus askerlerinin olduğu tahmin edilirken, başka bir görüntüde Rus askerlerinin trenle Belarus’ta farklı bir noktaya sevk edildiği görüldü.