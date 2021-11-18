Belarus-Polonya sınırındaki Iraklı 431 göçmen Erbil’e geldi

Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan Iraklı 431 göçmeni taşıyan uçak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’deki Erbil Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan Iraklı göçmenleri taşıyan ilk uçak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’e indi. Irak Ulaşım Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa ülkelerine gitmek için Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan Irak uyruklu göçmenleri taşıyan ilk uçağın Erbil Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı belirtilerek, uçağın 2. durağının başkent Bağdat olacağı kaydedildi.

IKBY Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil yaptığı açıklamada, ilk göçmen kafilesinin 431 kişiden oluştuğunu aktararak, bunların büyük bir kısmını IKBY vatandaşlarının oluşturduğunu aktardı. Göçmen kafilesinde çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu bildirildi.

Polonya, Irak ve IKBY göçmen krizini görüştü

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile göçmenlerin durumunu ele aldı. Başbakan el-Kazımi’nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, el-Kazımi’nin Polonya Başbakanı Morawiecki ile telefon görüşmesi yaptığı ve görüşmede Irak-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri yanı sıra Iraklı göçmenlerin durumunun ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Morawiecki ve el-Kazımi, Polonya sınırlarında mahsur kalan Iraklı göçmenlerin onurlarını zedelemeden dram ve sorunlarına son verme yollarının ele aldığı kaydedildi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’nin Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Barzani ile Morawiecki’nde telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı. Açıklamada, Barzani’nin aralarında çocukların da bulunduğu IKBY göçmenlerinin yaşadığı zor durumdan üzüntü duyduğu ifade edilerek, Barzani’nin insan tacirlerinin tuzağına düşen göçmenlerin durumunu esefle karşıladığı ve göçmenlerin yaşam şartlarını iyileştirmek hükümetinin yardım etmeye hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Morawiecki’nde IKBY Başbakanı Barzani’nin göçmenlerin organize suç ve insan tacirlerinin kurbanı oldukları konusunda hemfikir olduğu aktarılırken, iki liderin göçmenlerin sorununa çözüm bulma yollarını ele aldıkları bildirildi.

Söz konusu uçak Bağdat’tan Belarus’a gitmişti

Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan Iraklı göçmenlerin tahliyesi için bu sabah Bağdat Uluslararası Havalimanı’ndan bir uçağın havalandığı duyurulmuş, Bağdat’tan Minsk’e gitmek için havalanan uçağın gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen göçmenler için tahsis edildiği belirtilmişti. Uçağın ayrıca, bütün ihtiyaçları karşılayacak şekilde donatıldığı da ifade edilmişti.