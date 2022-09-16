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Bekçiye bıçakla saldırmaya çalıştı, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
Batman’da durumundan şüphelenilen bir şahıs, devriye görevi yapan bir bekçiye bıçakla saldırdı. Bıçaklı şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Asayiş 16.09.2022, 17:07
Batman’da durumundan şüphelenilen bir şahıs, devriye görevi yapan bir bekçiye bıçakla saldırdı. Bıçaklı şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, öğlen saatlerinde Batman’ın en işlek yeri olan Gülistan Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri şahıstan kimlik istedi. Kimliğini vermek istemeyen şahısla bekçiler arasında tartışma yaşandı.
Yaşanılan tartışmadan sonra kimliği belirlenemeyen şahıs, bekçilere bıçak çekti. Yapılan tüm uyarılara rağmen bıçağını elinden bırakmayan şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan saldırgan, olay yerine istenilen ambulans ile hastaneye götürüldü.
Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.
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