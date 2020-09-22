Bekçilerin kovalayıp yakaladığı şüphelinin üzerinden 2 adet tabanca çıktı
ADANA’DA ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KAVGA ANONSUNA GİTTİKLERİ ARA SOKAK İÇERİSİNDE YAKALADIĞI BİR KİŞİNİN ÜZERİNDEN RUHSATSIZ 2 ADET TABANCA ELE GEÇİRDİ. ÜZERİNDE TABANCA YAKALATAN ŞAHIS,” SIKINTI YOK KENDİMİZİ KORUMAK AMAÇLI TAŞIDIĞIM SİLAH” DEDİ.
Adana’da çarşı ve mahalle bekçileri kavga anonsuna gittikleri ara sokak içerisinde yakaladığı bir kişinin üzerinden ruhsatsız 2 adet tabanca ele geçirdi. Üzerinde tabanca yakalatan şahıs,” Sıkıntı yok kendimizi korumak amaçlı taşıdığım silah” dedi.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde kavga ihbarı gelmesi üzerine bölgeye giden bekçi ekipleri, bir şüpheliyi kovalamaya başladı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli izini kaybettirmek için girdiği ara sokaklarda mahalle ve çarı bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Bekçiler, şüphelinin üzerinde arama yaptığında iki adet ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınan şüpheli,” Sıkıntı yok kendimizi korumak amaçlı taşıdığım silah” diyerek kendisini savundu.
Şüpheli polis merkezine götürüldü.
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