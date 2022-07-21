Bekçilerin hareketlerinden şüphelendikleri garsonun aranması olduğu ortaya çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bekçiler, yemek yedikleri restoranda hareketlerinden şüphelendikleri garsona GBT sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada garsonun aranması olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi’nde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restorana yemek yemeye gelen 2 bekçi, garsonun hareketlerinden şüphelendi. Yemek yedikten sonra restoran çalışanı B.Y.’ye (34) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapan bekçiler, şahsın kamu malına zarar verme suçundan aranması olduğunu belirledi. B.Y. gözaltına alındı.