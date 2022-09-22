Bekçileri görünce uyuşturucu maddeyi yere atıp kaçmaya başladı

Afyonkarahisar’da, bekçileri görünce kaçmaya başlayan ve üzerindeki uyuşturucu maddeyi yere atan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Bahçelievler mahallesi Mimar Sinan sokak üzerinde dün gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokakta çarşı ve mahalle bekçilerini gören bir şahıs koşmaya başladı. Elinde bulunan bir cismi yere atan S.Ö. isimli şahıs, saklandığı sokak üzerinde yola sarkan ağaçların arasına yakalandı. Yapılan üst yoklamasında şahıs, uyuşturucu ve uyarıcı madde içiminde kullanılan metamfetamin aparatını görevlilere teslim etti. Şahsın kaçarken yere atmış olduğu cismin incelenmesi sonucu jelatine sarılı metamfetamin maddesi olduğu anlaşıldı. Yakalanan şahıs Bolvadin Polis Merkezi Amirliğine getirilerek hakkında adli tahkikat başlatıldı.