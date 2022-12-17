Bekçilere yakalanan korsan taksiciden müşterisine sitem: “Ben sizden para mı aldım?”

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bekçiler tarafından yakalanan korsan sürücü, aracına aldığı müşterilere, “Ben sizden para mı aldım” diye sordu. Sürücüye 9 bin 100 lira para cezası kesilirken, otomobili de 2 ay trafikten men edildi.

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri, yasaklara uymayanlara taviz vermiyor. Gece saatlerinde devriye gezen Gece Kartalları, sarı renkli bir otomobili Cumhuriyet Meydanı’nda durdurdu. Otomobile binen iki kişinin ücret aldığını söylemesi üzerine sürücünün, korsan yolcu taşımacılığı yaptığı ortaya çıktı. İki yolcu, taksi sanıp çağırdıkları araçla para verip Tekirdağ yolunda bir mekana gitmek istediklerini söyledi.

9 bin 100 lira para ceza kesildi

Olay yerine gelen trafik polisi, korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle sürücü M.A.’ya 9 bin 100 lira para cezası kesti. Çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına konulan araç 2 ay trafikten men edildi.

Öte yandan sürücü M.A., aracına bindirdiği iki kişiye dönüp bakarak, “Ben sizden para mı aldım? Pes yani” diyerek sitem etti.