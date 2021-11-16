Bekçilere mukavemet gösteren kağıt toplayıcılarına gözaltı

Şanlıurfa’da gece bekçileri, plakasız motosikletle kağıt toplayıp kendilerine mukavemet gösteren 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, gece saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesinde yaşandı. Atakent Caddesi üzerinde yaya olarak devriye atan gece bekçileri, iddiaya göre plakasız motosikletle çöplerden kağıt toplayan 2 kişiyi durdurdu. Motosikletin plakasız olduğunu söyleyen bekçiler ile kağıt toplayıcıları arasında tartışma yaşandı. Bekçilere mukavemet eden 2 kişi gözaltına alındı.