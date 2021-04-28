Bekçilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kısıtlama saatlerinde dışarda olduğu için ceza kesilen arkadaşının durumu anlatmak için çektiği ve sosyal medyada paylaştığı videoda bekçilere hakaret içerikli cümleler kullanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gölcük’te oto galericilik yapan E.U., kısıtlama saatlerinde eşi ve çocuğu ile dışarda olduğu için ceza yazılan arkadaşının durumunu anlatmak için video çekti. Arkadaşına bekçiler tarafından yaklaşık 10 bin 500 TL ceza yazıldığını iddia eden E.U., çektiği ve bekçilere hakaret içerikli cümleler kullandığı videoyu sosyal medyada paylaştı. Videonun yayılması sonrasında gelen tepkiler üzerine harekete geçen Gölcük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.U.’yu gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen şahsın işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.