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Bekçilere ateş açıp kaçmaya çalışan 2 şahıs gözaltına alındı

Kocaeli’de hafif ticari araçta bulunan 2 alkollü şahıs, bekçilerin ’dur’ ihtarına uymayıp ateş ederek kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, bekçilerin aracın tekerleklerine ateş etmesi üzerine yakalandı.

Asayiş 31.05.2022, 11:29
Bekçilere ateş açıp kaçmaya çalışan 2 şahıs gözaltına alındı

Kocaeli’de hafif ticari araçta bulunan 2 alkollü şahıs, bekçilerin ’dur’ ihtarına uymayıp ateş ederek kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, bekçilerin aracın tekerleklerine ateş etmesi üzerine yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Bekçilerin ’dur’ ihtarına uymayan hafif ticari araçtaki şahıslar, yanlarındaki silahlarla ekiplere ateş etti. Bunun üzerine silahlarını çıkaran bekçiler, kaçmaya çalışan hafif ticari aracın tekerleklerine ateş ederek aracı durdurdu. Şahısları etkisiz hale getiren bekçilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında şahısların alkollü oldukları tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından 2 şahıs gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Şahısların tabancalarına ise el konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şahısların gözaltına alındığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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