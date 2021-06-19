Bekçilerden kaçarken, kendisini yakalayan sürücüye sitem etti

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkollü sürücü kendisini durdurmak isteyen bekçilerden jantın üstünde kaçtı. Bekçileri aracına alan vatandaşın yakaladığı alkollü sürücünün sitemi ise güldürdü.

Olay, İzmit ilçesi Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde alkollü sürücünün direksiyon başında olduğunu fark eden bekçiler, E.U’nun kullandığı 41 AEU 477 plakalı cipi durdurmak istedi. Sürücü, ‘Dur’ ihtarlarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada bekçilerin bir otomobili kovaladığını fark eden vatandaşlar da, ekipleri araçlarına bindirerek şahsın peşine düştü. Bir lastiği patlak, diğeri ise jant üstünde giden sürücü kısa süren kovalamacanın ardından, başka bir sürücünün kullandığı otomobil tarafından İzmit ilçesi Asuman Sokak üzerinde durduruldu.

"Seni var ya seni"

Ayakta durmakta güçlük çeken sürücünün, kendisini yakalayan sürücüye tepkisi ise güldürdü. Kendisini yakalayan sürücüye, ‘Sen sivil misin? Polis misin?’ diye soran E.U.’ya, diğer sürücü, ‘Ben vatandaşım’ cevabını verdi. Cevap üzerine E.U. ‘Seni var ya, seni’ diye seslendi. Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından yapılan ölçümde, şahsın 226 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan E.U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.