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Bekçilerden kaçan şüpheli, 2 tabancayla yakalandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bekçilerden kaçan şahsın şahıs, kovalamaca sonunda 2 tabanca ile yakalandı.

Asayiş 28.05.2022, 12:18
Bekçilerden kaçan şüpheli, 2 tabancayla yakalandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bekçilerden kaçan şahsın şahıs, kovalamaca sonunda 2 tabanca ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı, Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Yıldırım Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri K.U.’yu durdurmak istedi. Bekçilerin ihtarına uymayan K.U., kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan K.U.’nun yapılan üst aramasında, biri kuru sıkı, 2 tabanca ele geçirildi. Öte yandan K.U.’nun yapılan GBT sorgusundaysa, "Resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçundan yakalanma kararı bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan K.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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