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Bekçiler tarafından uyuşturucuyla yakalan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da bekçiler tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeyle yakalanan 1’i kadın 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş 16.06.2021, 15:17
Bekçiler tarafından uyuşturucuyla yakalan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da bekçiler tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeyle yakalanan 1’i kadın 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçiler, şüphe üzerine durdukları otomobilde arama yaptılar. Yapılan aramada 14,04 gram metamfetamin maddesi, satışa hazır vaziyette 1,09 gram metamfetamin maddesi, 0,71 gram bonzai, 22 adet sentetik ecza hap ve 4 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan Ö.K. (42) ve A.Ç. (25) adlı kadın gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan Ö.K. ve A.Ç. "uyuşturucu ticareti"suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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