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Bekçiler fark etti, facia önlendi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde devriye atan gece bekçilerinin fark ettiği araç yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 13.06.2022, 10:05
Bekçiler fark etti, facia önlendi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde devriye atan gece bekçilerinin fark ettiği araç yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece 03.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Fethiye Sokakta park halinde olan yabancı uyruklu Abdu Aldouch’a (30) ait 16 MB 2313 plakalı Tofaş Şahin marka otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. O sırada sokaktan geçen gece ekçileri, durumu fark ederek İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Aracın motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, diğer araçlara ve eve sıçramadan söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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