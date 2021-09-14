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Beden eğitimi dersine girmeye hazırlanan çocuk gözünü hastanede açtı

Afyonkarahisar’da bir ortaokulda duvara monte edilmeyen soyunma odasındaki dolap 12 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Olayda hafif yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 14.09.2021, 11:18
Beden eğitimi dersine girmeye hazırlanan çocuk gözünü hastanede açtı

Afyonkarahisar’da bir ortaokulda duvara monte edilmeyen soyunma odasındaki dolap 12 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Olayda hafif yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, kent merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde ilk ders olan beden eğitimi dersine giremeye hazırlanan 12 yaşındaki İ.C.A., kıyafetlerini değiştirmek için okulun soyunma odasına girdi. İddiaya göre, burada üstünü soyunmaya başlayan küçük çocuğun üzerine monte edilmeyen soyunma dolabı düştü. Yaşanan kazanın ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürülen küçük çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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