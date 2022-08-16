BEDAŞ’a ait kamyonet trafikte damperi açık şekilde ilerledi

Gaziosmanpaşa’da bir kamyonet damperi açık şekilde kilometrelerce yol aldı. Damperi açık şekilde trafiği ve insanları tehlikeye atarak yolda seyreden BEDAŞ’ ait kamyonet cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Galeri Caddesi üzerinde dün BEDAŞ’a ait kamyonet damperi açık şekilde insanları tehlikeye atarak yolda kilometrelerce yol aldı. Yolda dörtlülerini yakarak damperi açık şekilde ilerleyen kamyonet şoförü tehlike saçtı. Trafikte damperi açık şekilde ilerleyen kamyonetin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Öte yandan şoförün seyir halindeyken telefonla konuştuğu ve direksiyonu tek elle tuttuğu görüldü.