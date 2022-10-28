BEDAŞ ekipleri çalışma başlattı, elektrikler kesilince de esnaf mağdur oldu

İSTANBUL (İHA) – Küçükçekmece’de Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) ekiplerinin elektriği yerin altına almak için başlattığı çalışma nedeniyle elektrikler kesildi. Elektriği kesilen esnaf toplanıp, ‘habersiz elektrikleri kestiniz’ diyerek ekiplere tepki gösterdi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Güvercin Caddesi’nde, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ekipleri elektriğin yerin altına alınması için sabah saatlerinde çalışma başlattı. Çalışmalar nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi, esnafı isyan ettirdi. Cadde üzerinde bulunan yaklaşık 50 tekstil atölyesi sahibi, ekiplerin yanına gelip, ’habersiz elektrikleri kestiniz’ diyerek tepki gösterdi. Ekiplerin çalışmaları nedeniyle cadde üzerinde bulunan esnaf ise işlerini durdurmak zorunda kaldı.

“Buradaki tüm esnaf mağdur”

Muhatap bulamadıklarını ve mağdur edildiklerini anlatan atölye sahibi Rıdvan Gitmez, “Bugün günlerden Cuma, saat 09.00 itibariyle elektrik kesildi. Buradaki tüm esnaf mağdur. Elektriği haber vermeden kesiyorlar. Yetkili bekliyoruz ama muhatap bulamıyoruz. Şu an gördüğünüz hepsi esnaf arkadaşlar toplanmışız. Hepimizin iş yeri kapalı elektriklerin gelmesini bekliyoruz” dedi.

“Bu çalışmaları gece yapsınlar”

Cadde üzerindeki tüm atölyelerin durduğunu anlatan Mirza Yıldırım, “Sabah saatlerinde BEDAŞ haber vermeden elektriği kesti, bütün esnaf zor durumda ve bunun mağduriyetini kimse açıklamıyor. Bu çalışmaları gece yapsınlar. Bu işi cumartesi pazar yapsınlar, atölyeler tamamen durmuş, hiçbirinde enerji yok” diye konuştu.