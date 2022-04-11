Bebekli kadına dehşeti yaşatan magandaya, drift ve makas suçundan da ceza

Maltepe Küçükyalı Mahallesi Sahil Yolu’nda meydana gelen olayda, seyir halindeyken 34 UTK 80 plakalı BWM markalı lüks araç sahibi Utkucan K. yine aynı istikametteki Ş.A isimli kadın sürücünün kullandığı araca saldırıp aynasını kırmıştı. Aracında bebeği bulunan kadın sürücünün aynasını kıran saldırgan yola devam ederken, yaşanan olayı kayda alan kadın sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından yaşananlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden ve gözaltına alınan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı, 11 bin 144 TL cezai işlem uygulandı

Emniyette işlemleri süren Utkucan K. ile ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, şahsın sosyal medya hesaplarını tek tek inceledi. Yapılan incelemelerde magandanın Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi üzerinde drift yaptığı, TEM otoyolu Levent mevkiinde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerini sosyal medyadan paylaştığını tespit etti. Maganda sürücüye polis ekipleri sosyal medya görüntülerine yönelik ‘drift yapmak’ suçundan 9 bin 125 TL, ‘makas atmak’ suçundan bin 823 TL ve ‘yakın takip’ suçundan 196 TL olmak üzere toplam 11 bin 144 TL cezai işlem uyguladı. Öte yandan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el koyulduğu öğrenildi.