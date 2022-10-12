Bebek Sahili’ndeki akıl almaz kaza kameraya yansıdı: Motosikletli gençler denize uçtu

Bebek Sahili’nde motosikletle ilerleyen iki genç, yola dökülen yağ nedeniyle kayarak denize uçtu. Akıl almaz kaza kameralara yansırken, ölümden dönen gençler yara almadan kurtuldu. Denizdeki motosiklet dalgıç yardımıyla gençler tarafından çıkartılırken, denize düşen Emirhan Uçal, “Polisi aradığımda onlar bile olaya inanamadı” dedi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba saat 01.45 sıralarında Beşiktaş Bebek Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye Emirhan Uçal (20), kuzeniyle yürüyüş yolunda motosikletle seyretmeye başladı. Bir süre sonra Uçal ve kuzeni, yola dökülen yağ nedeniyle kayarak gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet önce yatın halatına, ardından da elektrik panosuna çarparak denize uçtu. Akıl almaz kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, neye uğradığını şaşıran gençler ölümden döndü. Sesleri duyan vatandaşlar koşarak gençleri kurtarmaya geldi. Motosikletin denize düşmesi nedeniyle bir süre bilincini kaybettiği öğrenilen Uçal, kuzeninin yardımıyla kendine geldi. Vatandaşlar tarafından kurtarılarak karaya çıkarılan gençlerin yara almadığı belirlendi. Olayın ardından gençler kendine gelince motosikleti çıkartmak için çalışmalara başladı. Ertesi gün sahile gelen gençler, dalgıcın da dahil olmasıyla 9 kişi olarak motosikleti denizden çıkarttı. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini izleyen gençler, yaşadıkları kazaya inanamadı.

“Elektrik panosuna çarptık, az daha kül oluyorduk”

Denize uçan Emirhan Uçal, “Biz 4 kuzen olarak Bebek Sahil’de oturuyorduk. Sonra iki kişi kalktık turladık. Geri dönerken diğer kuzenim motoru kullanmak istedi. Motor kullanmayı da biliyor. Yolda yağ varmış. Motor altımızdan kaydı, frene bastık ama duramadık. Dönemedik de, ora da biraz virajlı. Kayınca oradaki bir yatın halatına takılıp elektrik panosuna vurduk. Onda da 350 watt elektrik varmış. Az kalsın kül oluyorduk. Biz çarpınca elektrik panosu düştü, sonra ben düştüm, motor da benim sırtıma düştü. 10-15 metre derinliğe düştüm, suda bilincimi kaybetmişim. Sonra ben bir şekilde gözümü açtım, baktığımda motor zaten farları açık bir şekilde film şeridi gibi gözümün önünden geçip gitti, suyun içindeydi. Benim üzerimde yeleğim ve ekipmanlarım da olduğu için bayağı ağırdı ve zar zor çıktım sudan. Yata bağlı olan halata tutundum. Sonra oradaki adamlar bizi halatla yukarı çektiler. Biz orada canımızın derdindeyken adamın biri geldi, ‘Benim panoma ne olacak?’ falan dedi. Az kalsın adamı dövüyorduk” dedi.

“Polisi aradığımızda onlar bile olaya inanamadı”

Yaşadıkları kazaya inanamayan Uçal, “Sonra kuzenimin evine gidip üzerimizi değiştirdik. Motoru biri sudan çıkarır diye düşünerek geri döndük. Sabah olunca dalgıç tuttuk, kıyıya getirdi motoru. 9 kişi, motoru sudan çıkardık. Orada çaycı bir ağabey vardı sağ olsun o da yardımcı oldu. Polisi aradığımızda onlar bile olaya inanamadı. Yatın sahipleri de bize inanmadı. Oraya nasıl çarptığımızı anlamadılar. Olayı anlatmamızın ardından kamera görüntülerini izleyip beraber güldük. Sonra ben oturup halime yandım. Ben hiçbir yerde böyle bir kaza görmemiştim, yaşamak kısmet oldu. İnternette de bu kadar saçma sapan bir kaza yok. Motoru tamire verdik. Kuzenim masrafı karşılayacağını söyledi ama para bulamadı. Ben de çalıştığım yerden ödeme alacaktım ama firma dolandırıcı çıktı. Sağlık durumum gayet iyi şu anda” diye konuştu.