Bebek sahilinde halk açık alanda ilişkiye giren 2 kişi gözaltına alındı

Bebek sahilinde halka açık alanda cinsel ilişkiye giren 2 kişi gözaltına alındı.

Bebek sahilinde kameralara yansıyan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatı üzerine, halka açık alanda ve alenen ilişkiye giren iki kişi gözaltına alınırken, İstanbul Valiliği’nden de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T adlı şahısların halka açık alanda alenen, hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında ’hayasızca hareket’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.’nın aralarında ‘uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet’ gibi suçlardan 11; şüpheli C.M.T.’nın ise ‘hayasızca hareket, kasten yaralama’ suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır” denildi.