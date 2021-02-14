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Bebek sahilinde 2 teknede yangın
Bebek sahilde bulunan 2 teknede yangın çıktı. Yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Asayiş 14.02.2021, 09:33 14.02.2021, 09:34
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Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Bebek sahilinde motor tipi 2 teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangınla tekneler alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevler içinde kalan 2 yattan biri tamamen denize batarken, küle dönen diğer yat da batmaya başladı