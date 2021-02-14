Bebek sahilinde 2 teknede yangın

Bebek sahilde bulunan 2 teknede yangın çıktı. Yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Bebek sahilinde motor tipi 2 teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangınla tekneler alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, karadan ve denizden yangını söndürmek için çalışmalar başlattı.