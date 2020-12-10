banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor

Bebek bezinden uyuşturucu çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince kullanılmayan bir evde uyuşturucu arama köpeği Larissa ile yapılan aramada, bebek bezinden uyuşturucu madde çıktı.

Asayiş 10.12.2020, 11:10
4
Bebek bezinden uyuşturucu çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince kullanılmayan bir evde uyuşturucu arama köpeği Larissa ile yapılan aramada, bebek bezinden uyuşturucu madde çıktı.

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında narkotik köpeği Larissa ile kullanılmayan tek katlı bir binada arama yapıldı. Larissa’nın bebek bezine tepki vermesi üzerine yapılan aramada, bebek bezine sarılı; fişeklenmiş halde 110 fişek uyuşturucu maddelerden bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi, fişeklenmiş halde 35 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan 2 adet defter ve saç tokaları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma işlemlerine başlandı.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
17°
parçalı bulutlu