Bebek arabasını önce inceledi, sonra çaldı

Arnavutköy’de kaldırıma bırakılmış bebek arabasını inceleyen şahıs, beğenince çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Kıraç Sokakta geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda bir kişi kaldırıma park edilmiş bebek arabasının yanına geldi. Bir süre bebek arabasını inceleyen adam, beğenince çalarak kayıplara karıştı.

"Bu kadarı da pes" dedirten hırsızlık anı sokaktaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.